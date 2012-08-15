Только столичным предприятиям в январе-июле возмещено 2,6 млрд грн НДС

Столичным предприятиям в январе-июле 2012 года возмещено 2,6 млрд грн НДС, в том числе в июле — 630 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в г.Киев, об этом проинформировала председатель ведомства Ирина Носачева.

«При этом под автоматическое возмещение НДС за 7 месяце 2012 года попали 52 предприятия на сумму около 186 млн грн», - сообщила И.Носачева.

Она также напомнила, что по итогам января-июня 2012 года 10 столичных иностранных предприятий получили возмещение НДС на сумму около 268 млн грн, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Среди наших приоритетных задач - увеличить число налогоплательщиков, получающих возмещение НДС «автоматом», а также полностью погасить задолженность невозмещенных сумм налога. Это, в свою очередь, станет еще одним толчком для повышения инвестиционной привлекательности Украины», - считает И.Носачева.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы, предприятиям Украины в январе-июле 2012 года возмещено 26,9 млрд грн НДС, что на 6%, или на 1,5 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом предприятия за отчетный период заявили к возмещению 24,5 млрд грн НДС.