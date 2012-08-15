Предприниматели увеличили уплату единого налога втрое - до 1,8 млрд грн

Предприниматели в январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили уплату единого налога в три раза — до 1,8 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Оживление экономической активности малого бизнеса способствовало также увеличению объемов уплаты налога на доходы физических лиц - субъектов хозяйственной деятельности. В январе-июле 2012 года поступления от этого налога в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, или на 4,8 млрд грн больше прошлогодних результатов (темпы роста составляют 14,4%)», - отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Кроме того, поступления от землепользователей-физлиц выросли на 16,8%. Граждане в январе-июле 2012 года уплатили в бюджет за свои земельные участки 821,3 млн грн.

Напомним, после внедрения новой модели упрощенной системы налогообложения с начала года общее количество представителей малого бизнеса возросло на 149 тыс. По состоянию на 1 июля 2012 г. в Украине зарегистрировано 1,154 млн плательщиков единого налога.