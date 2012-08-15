НБУ выпускает монету “Кушнір” номиналом 5 и 10 гривень

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает с 16 августа 2012 года памятную монету “Кушнир”, посвященную одному из древнейших занятий - выделке кожи из меха и пошиву из нее одежды.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра, массой 31,1 г, тиражом 5 тыс. штук.

Монета номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, тираж — 30 тыс. штук.