НБУ выпускает монету “Кушнір” номиналом 5 и 10 гривень
15:37, 15 августа 2012Финансы
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Национальный банк Украины (НБУ) выпускает с 16 августа 2012 года памятную монету “Кушнир”, посвященную одному из древнейших занятий - выделке кожи из меха и пошиву из нее одежды.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра, массой 31,1 г, тиражом 5 тыс. штук.
Монета номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, тираж — 30 тыс. штук.
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