Акимова: говорить о возобновлении траншей МВФ рано

Первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова заявляет, что в отношениях между Украиной и МВФ не было и нет паузы, но говорить о возобновлении траншей, по ее словам, пока рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Акимова сказала на брифинге.

«Вы знаете, паузы, с точки зрения отношений между Украиной и МВФ не было. Потому что, практически каждый месяц с перерывом может быть только на лето, происходят рабочие встречи с представителями МВФ», - сказала И.Акимова.

Она отметила, что эти встречи регулярные, и происходят на разных уровнях. По ее словам, во время этих встреч «в режиме нон-стоп» обсуждаются вопросы взаимоотношений Украины и МВФ. «Понято, что вопросы остаются, но по многим вопросам идет подвижка в понимании», - сказала И.Акимова. В частности она отметила, что после последнего критического отчета было достигнуто большее взаимопонимание о том, что Украина по сравнению с многими другими странами, в том числе и развитыми, достигла больших успехов на протяжении последних двух лет относительно стабилизации макроэкономических показателей, и особенно по сокращению бюджетного дефицита.

«С другой стороны в рамках той ситуации, которая сегодня складывается на внешних рынках и на европейском рынке в частности, МВФ занимает более гибкую последовательную позицию, оценивая комплекс мер, которые предлагает, а главное выполняет государство с учетом всех внешнеэкономических рисков – поэтому дать сейчас ответ на то, когда конкретно восстановятся наши «траншевые взаимоотношения», наверно было бы пока не правильно и слишком рано», - сказала И.Акимова.

На уточняющий вопрос, будет ли Украина просить продления программы с МВФ или будет инициировать принятие новой программы, поскольку она заканчивается в этом году, И.Акимова отметила, что эти вопросы будут обсуждаться в октябре.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая 2012 года провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

29 июня 2012 года планировалось проведение заседания Совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

В начале июля т.г. директор департамента внешних связей МВФ Герри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая состоялась 31 июля в Вашингтоне, сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в сентябре с целью проведения оценки бюджетной политики нашего государства на 2013 год.