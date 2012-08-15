Украина получит дополнительно 9 млрд грн от экспорта благодаря ЗСТ СНГ - Акимова

Украина ожидает получить дополнительно 9 млрд грн от экспорта, благодаря ратификации соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

«По расчетам специалистов, общий объем, который мы получим от этого договора, это приблизительно дополнительных 9 млрд экспорта в год. Это соответственно где-то порядка дополнительных 160 тысяч рабочих мест», - высказала прогноз И.Акимова.

В тоже время самым важным И.Акимова назвала то, что договором зафиксированы более цивилизованные торговые взаимоотношения и минимизация возможности «торговых воин».

«Подписание такого рода документа означает урегулирование многих спорных вопросов и введение их в законодательное, цивилизованное русло», - сказала она.

Она напомнила, что в договоре о ЗСТ фиксируется положение о неухудшении существующего торгового режима странами-подписантами.

«Нельзя изменять правила торговой политики – и вот эта фиксация неухудшения с одной стороны, и установление сроков по отмене изъятий по импорту, это уже план по тому, как улучшать (отношения)», - сказала И.Акимова.

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