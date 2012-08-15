Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,0980/8,1010 грн/долл.

В среду, 15 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0960/8,1030, к 12:00 сузился спрэд 8,0990/8,1020. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,0980/8,1010 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2542/46, к 12:00 цены снизились 0,2539/43. К закрытию цены установились на уровне 0,2538/42. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,9330 (+0,1531).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2328/30, а к 15:00 понизились 1,2277/79. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9845/9,9950, к 12:00 цены составили 9,9855/9,9935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 9,9400/9,9475.