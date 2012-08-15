Банки повысили ставки по срочным гривневым депозитам

Коммерческие банки в среду повысили ставки по срочным гривневым депозитам для физических лиц.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Так, индекс по трехмесячным депозитам 15 августа составил 16,38% годовых, по сравнению с 16,10% на 14 августа т.г. Соответственно, по шестимесячным депозитам индекс вырос до 17,27% с 16,89%, девятимесячным — до 17,85% с 17,35%, годовым — до 18,20% с 17,87%.

Индекс вырос по депозитам в долларах на срок шесть и 12 месяцев на 0,2% до, соответственно, 6,82% и 8,02%.

По депозитам в евро зафиксирован рост по полугодовым депозитам на 0,2% - до 5,28% годовых.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входят 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.