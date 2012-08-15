Янукович подписал закон об упрощении бартерных операций в ВЭД

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании товарообменных (бартерных) операций в области внешнеэкономической деятельности».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что товары, которые импортируются по бартерному договору, подлежат ввозу на таможенную территорию Украины в сроки, указанные в таком договоре, но не позже 180 календарных дней с даты таможенного оформления (даты оформления таможенной декларации на экспорт) товаров, которые фактически экспортированы по бартерному договору, а в случае экспорта по бартерному договору работ и услуг — с даты подписания акта или другого документа, который удостоверяет выполнение работ, предоставления услуг.

Датой ввоза товаров по бартерному договору на таможенную территорию Украины считается дата их таможенного оформления (дата оформления таможенной декларации на импорт), а в случае импорта по бартерному договору работ или услуг — дата подписания акта или другого документа, который удостоверяет выполнение работ, предоставления услуг.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 5 июля.