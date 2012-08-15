Президент вернул на рассмотрение парламента закон о лотереях

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к закону «О государственных лотереях в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что принятый 5 июля 2012 года Верховной Радой Украины закон определяет, что лотерея – это массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее игроками и победа в которой имеет полностью или частично случайный характер, территория проведения (распространения) которой распространяется за пределы одного здания (сооружения), независимо от способа принятия денег за участие в такой игре.

Частью четвертой статьи 3 закона провозглашается принцип равенства условий участия в государственной лотерее, который заключается в равенстве шансов на выигрыш приза в государственную лотерею у игроков, которые сделали одинаковые ставки, обязательном применении механизма розыгрыша призов на условиях случайности, независимо от воли оператора государственных лотерей, игроков или других лиц.

В то же время, согласно Налоговому кодексу Украины, лотерея – это массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее игроками, приз (выигрыш) в которой имеет исключительно случайный характер и территория проведения которой не ограничивается одним помещением (зданием).

В связи с этим Президент считает, что предлагаемое в законе определение термина «лотерея» и установление одним из критериев определения лотереи полностью или частично случайного характера победы будет создавать правовую коллизию в нормативно-правовом регулировании вопросов относительно условий розыгрыша призов (выигрышей) и основания для возможных манипуляций с результатами розыгрышей лотерей.

Во избежание такой ситуации он предлагает в абзаце первом пункта 2 части первой статьи 1 закона, поступившего на подпись, слова «полностью или частично» изъять.

По закону, поступившему на подпись, распространитель государственной лотереи – юридическое или физическое лицо, которое по поручению (разрешению) оператора государственных лотерей осуществляет в совокупности или отдельно принятие ставок непосредственно у игроков, выплату призов, а также других операций, связанных с распространением государственных лотерей. С распространителями государственной лотереи оператор государственных лотерей заключает письменные договоры или предоставляет им письменные разрешения.

Таким образом, оператор государственных лотерей (а по пункту 11 части первой статьи 1 закона это – юридическое лицо – субъект предпринимательской деятельности, которое получило право на проведение государственных лотерей в порядке, определенном данным законом) наделяется правом предоставлять разрешение на осуществление соответствующего вида хозяйственной деятельности.

В связи с этим В.Янукович отмечает, что по закону Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» разрешение является одним из видов документов разрешительного характера, который выдается субъекту хозяйствования в случае предоставления ему права на осуществление определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности разрешительным органом, которым могут быть лишь органы исполнительной власти, государственные коллегиальные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица, уполномоченные в соответствии с законом выдавать документы разрешительного характера.

При таких обстоятельствах Президент не может согласиться с приведенными положениями закона относительно признания операторов государственных лотерей разрешительными органами.

Также Президент имеет ряд других замечаний к закону и предлагает Верховной Раде принять данный закон с его предложениями.