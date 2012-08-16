В деле о махинациях с LIBOR фигурируют семь ведущих банков мира

Генпрокуроры американских штатов Нью-Йорк и Коннектикут, расследующие дело о махинациях со ставкой межбанковского кредитования LIBOR, направили повестки с вызовом на допрос семи банкам, сообщает Associated Press.

По данным анонимного источника, речь идет о Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS.

Ставка LIBOR (London Interbank Offered Rate) используется во всем мире как ориентир для определения ставок по финансовым продуктам (ипотечные кредиты, корпоративные облигации, товарные фьючерсы). Ее рассчитывает Британская банковская ассоциация, агентом которой выступает Thomson Reuters. Аналитики агентства обзванивают в среднем 16 ведущих банков и фиксируют стоимость привлекаемых на межбанковском рынке денег (по ставке предложения), затем ставки ранжируются, отбрасываются четыре верхних и четыре нижних значения, а по оставшимся восьми вычисляется средний показатель.

Власти США, Великобритании, Евросоюза, Канады и Японии подозревают банкиров в занижении реальных ставок: финансовые институты пытались скрыть, что стоимость денег для них растет, поскольку увеличение ставки отражает сомнение в финансовой устойчивости системы.

Банки обвиняются в злоупотреблениях на 10 трлн долл. по кредитам и еще на 350 трлн долл. в рамках операций с деривативами начиная с 2007 года. Расследование идет с 2010 года.

Первой «жертвой» скандала стал Barclays: летом 2012 года британский банк заплатил $453 млн за махинации при определении ставки в 2007—2009 годах, в отставку ушли главный исполнительный директор Роберт Даймонд и председатель правления Маркус Эйджиус, пишет «Газета.Ru».