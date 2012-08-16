На торгах 16 августа пара EUR/USD может откатиться к годовому минимуму - эксперт

На торгах в четверг, 16 августа, с позиций технического анализа пара EUR/USD выглядит достаточно слабо, важным уровнем поддержки для нее является отметка 1,2240, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в случае его преодоления пара может двинуться к годовым минимумам.

Британский фунт чувствует себя более уверенно, чем неделей ранее, после того как Банк Англии несколько улучшил перспективы экономики Великобритании. Он продолжит сохранять корреляцию с евро, но в случае движения вниз масштабность его тренда в пунктах будет значительно ниже. Здесь важным уровнем поддержки является 1,5660. А вот для кросс-курса EUR/GBP целью движения по-прежнему остается 0,7755. Тем не менее, пристальное внимание нужно уделить данным по розничным продажам, так как неприятный сюрприз по этому важному показателю может изменить настроения инвесторов.

Для пары USD/JPY ближайшие дни могут оказаться решающими. Она предприняла попытку выйти из коридора 77,95 – 78,70 и закрепилась выше верхней границы. В случае продолжения движения вверх ее целью становится отметка 80,00.

По данным аналитиков, на четверг не запланирован выход значимых макроэкономических отчетов, способных оказать существенное влияние на позиции доллара. Основным событием станут традиционные данные по заявкам на пособие по безработице, однако, этот показатель в последние месяцы игнорируется валютным рынком.

Данные по индексу потребительских цен в еврозоне также не будут обладать высокой значимостью для участников торгов по евро. Перед ЕЦБ сейчас стоят гораздо более значимые и важные проблемы, чем инфляция, прогноз по которой у регулятора стабильный и вполне соответствует целевому уровню.