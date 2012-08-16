Столичные налоговики объясняют рост поступлений во 2-м квартале проведением Евро-2012

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев Ирина Носачева объясняет увеличение поступлений в бюджет во втором квартале т.г. проведением футбольного чемпионата Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ в г.Киев.

По ее словам, доходы предприятий во II квартале 2012 года увеличились более чем на 20%, в том числе и благодаря проведению футбольного чемпионата. «Если в I квартале 2012 года они составляли 140 млрд грн, то во II - уже 170 млрд грн. Соответственно, ожидается увеличение уплаты в бюджет налога на прибыль», - отметила она.

В период европейского футбольного первенства выросли поступления и от деятельности «упрощенцев». Во II квартале 2012 года физлица-предприниматели задекларировали единый налог на сумму 118 млн грн, что в три раза больше по сравнению с предыдущим кварталом. Юрлицами за этот период задекларировано на 70%, или на 22 млн грн, больше.

«Готовясь к Евро-2012, предприниматели открывали кафе и магазины, в результате чего увеличилось количество лицензий на право осуществлять розничную торговлю напитками и табачными изделиями. Так, по сравнению с прошлым годом, за 6 месяцев этого года их количество увеличилось на 280 и составляет 4,8 тыс. лицензий», - сообщила И.Носачева.

По ее словам, о росте инвестиционной привлекательности столицы свидетельствует количество выданных иностранным гражданам регистрационных номеров. «За 7 месяцев 2012 года иностранцам в Киеве выдано 4,5 тыс. регистрационных номеров, что более чем на 500 больше, чем в прошлом году. Такая положительная динамика остается и сегодня», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в целом в январе-июле 2012 года в сводный бюджет поступило 18 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ) в г.Киев, что на 28,6%, или на 4,118 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.