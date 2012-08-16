Межбанк открылся ростом котировок – 8,0985/8,1045 грн/долл.

На межбанковском валютном рынке Украины 16 августа торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0985/8,1045 грн/долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2538/0,2542 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9310/9,9405 грн/евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,2268/1,2270 долл./евро (среда, 15 августа, - 1,2328/1,2330 долл./евро).

В среду, 15 августа, Национальный банк на рынок не выходил.