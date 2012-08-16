Дело экс-главы «Украинского финансового союза» передано в суд. Цена вопроса - 39 млн грн

Прокуратурой столицы расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления кредитного союза «Украинский финансовый союз» по обвинению в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УКУ).

Бывшее должностное лицо подделывало кредитные договоры и на их основании получило свыше 39 млн. грн денег вкладчиков кредитного союза, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, Голосеевским районным судом г. Киева в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас уголовное дело находится в Шевченковском районном суде г. Киева.