Закон об ИСИ позволит существенно расширить линейку инвестиционных фондов - УАИБ

Закон «Об институтах совместного инвестирования" позволит существенно расширить линейку инвестиционных фондов. Так в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) прокомментировали агентству УНИАН подписание Президентом Украины данного закона.

Согласно новому Закону «Об институтах совместного инвестирования» значительно расширится линейка инвестиционных фондов, появится возможность создавать специализированные и квалификационные фонды, отметили в УАИБ.

В ассоциации также сообщили, что согласно данному закону деятельность корпоративных инвестиционных фондов будет регулировать исключительно законодательство об ИСИ.

В целом, как отмечают в УАИБ, Закон «Об институтах совместного инвестирования" будет способствовать "привлечению и эффективному размещению финансовых ресурсов инвесторов, определяет правовые и организационные основы создания, деятельности, прекращения субъектов совместного инвестирования, особенности управления активами указанных субъектов, устанавливает требования к составу, структуре и хранению таких активов, особенности эмиссии, обращения, учета и выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования, а также порядок раскрытия информации об их деятельности".

Напомним, 15 августа Президент Украины подписал закон "Об институтах совместного инвестирования" (ИСИ) в новой редакции. Документ, в частности, разрешает создание ИСИ специализированного или квалификационного вида. К специализированным ИСИ относят инвестиционные фонды: денежного рынка, государственных ценных бумаг, облигаций, акций, индексные и банковских металлов.

Закон также снимает введенный запрет на инвестирование ИСИ в акции банков, заменив его нормой о том, что ИСИ не могут быть учредителями и владельцами существенного участия в банке (более 10%).

Законом также предусмотрена четкая последовательность действий при создании корпоративных и паевых инвестиционных фондов, а также при проведении процедуры их ликвидации.

Кроме того, законом предусмотрено установление требования об именной форме выпуска ценных бумаг институтов совместного инвестирования и существовании таких ценных бумаг в бездокументарной форме.

Также установлено требование о проведении оплаты стоимости ценных бумаг институтов совместного инвестирования, в том числе акций корпоративного инвестиционного фонда при формировании начального уставного капитала, исключительно в денежной форме.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2014 г., одновременно Закон «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» теряет силу. К этому времени должна быть подготовлена вся нормативно-правовая база. Действующие компании по управлению активами (КУА) должны будут привести свою деятельность в соответствие с новым Законом до 1 января 2015 г.