Британский Бристоль вводит собственную валюту из-за усугубления кризиса в еврозоне

В британском городе Бристоль вводится собственная валюта на фоне недоверия к банковскому сектору страны и усугублению кризиса еврозоны, пишет газета The Telegraph.

Бристольский фунт планировалось ввести в мае для местных предприятий, однако из-за большого количества желающих перейти на новую валюту она будет введена только 19 сентября. В настоящий момент уже более ста компаний заинтересовались переходом на бристольский фунт.

Предложение «захватило воображение людей» в период рецессии, когда британские банки оказались в центре скандалов, а министры заговорили о возможном крахе евро, говорит один из создателей валюты Киран Мунди.

Власти надеются, что бристольский фунт поможет развитию местного бизнеса и позволит компаниям бороться с конкуренцией международных корпораций.

«80% денежных средств уходят из региона в том случае, когда они выплачиваются мультинациональным корпорациям, эти же 80% остаются, если тратить эти деньги на местную торговлю», – говорит Мунди.

Курс валют будет одинаковым, но при обмене бристольского фунта на фунт стерлингов нужно будет выплатить 3% за конверсию.

Многие британские города ввели собственную валюту, однако Бристоль с населением в полмиллиона человек стал первым крупным городом, планирующим такую схему борьбы с кризисом.

В июле ВВП Британии упал максимально за три года, страна погрузилась в самую длительную рецессию за 50 лет, напоминает «Газета.Ru».