Налоговая Киева по итогам "зарплатных" проверок доначислила в бюджет 12,4 млн грн

Столичные налоговики в январе-июле 2012 года по итогам проверок предприятий относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы доначислили в бюджет 12,4 млн грн налога на доходы физлиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, об этом сказала председатель ГНСУ в г.Киев Ирина Носачева.

«С начала года налоговики Киева провели 226 проверок субъектов хозяйствования относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы. Каждая проверка выявила нарушения. Дополнительно начислено 12,4 млн грн налога на доходы физлиц|», – отметила она.

По словам И.Носачевой, в январе-июле 2012 року выявлено и привлечено к налогообложению около 2,8 тыс. наемных лиц, не оформленных надлежащим образом. В бюджет дополнительно поступило почти 1,7 млн грн налога на доходы.

«Фирмы, которые выплачивают своим работникам минимальную заработную плату и ниже минимального уровня, проверяются нами как сомнительные. Таких в столице около 11 тыс. Из них более 4,5 тыс. уже повысили заработную плату своим работникам», - отметила И.Носачева.

Также она напомнила, что работодателям, которые продолжают практику выплаты заработной платы «в конверте» грозит уголовная ответственность. «В Киеве с начала года возбуждено 42 уголовных дела за нарушение трудового законодательства», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).