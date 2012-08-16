К проверкам проблемных банков будет привлекаться Фонд гарантирования вкладов

Национальный банк Украины (НБУ) будет привлекать к проверкам проблемных банков сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщается на сайте регулятора, это предусмотрено постановлением Нацбанка №231, которым вносятся соответствующие изменения в Положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок.

“...Предусмотрена возможность привлечения Национальным банком Украины работников Фонда гарантирования вкладов физических лиц к участию в инспекционных проверках проблемных банков, а также проведения Нацбанком Украины, по обращению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, инспекционной проверки неплатежеспособного банка с целью подтверждения приведения инвестором деятельности такого банка в соответствие с требованиями банковского законодательства Украины”, - говорится в документе.

Как объясняется в сообщении, внесенные изменения приводят Положение в соответствие с Законом “О системе гарантирования вкладов физических лиц” и вступят в силу 22 сентября одновременно с Законом.