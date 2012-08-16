Розничный товарооборот украинских предприятий в январе-июле вырос на 14,6%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-июле 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-июлем 2011 года и составил 220,02 млрд грн, говорится сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым — на 25,9% - до 8,967 млрд грн, в Севастополе — на 30,6% - до 2,712 млрд грн, в Луганской области — 19,9% - до 7,624 млрд грн, в Сумской области — на 17,4% - до 3,166 млрд грн, а также в Херсонской области — на 16,9% - до 3,891 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-июле 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-июлем 2010 года.