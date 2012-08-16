Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,0990/8,1030 грн/долл.

В четверг, 16 августа, на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0985/8,1045, к 12:00 сузился спрэд 8,0985/8,1025. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0990/8,1030 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2538/42, к 12:00 цены повысились 0,2539/43. К закрытию цены установились на уровне 0,2538/42. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,9175 (-0,0155).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2260/1,2305. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9310/9,9405, к 12:00 цены ушли вверх 9,9395/9,9485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9445/9,9535.