Количество отчитывающихся через Интернет плательщиков НДС достигло 96% - ГНСУ

Количество плательщиков НДС, которые отчитываются через Интернет, достигла 96%, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В июле 2012 года количество плательщиков НДС, которые присылают отчетность в электронном виде, превысило прошлогодний показатель в 1,7 раза. В июле 2011 года отчитывались с помощью средств телекоммуникационной связи лишь 55% плательщиков НДС.

В налоговой службе отмечают ежемесячный рост количества интернет-отчитывающихся примерно на 1%. Например, в январе 2012 года в электронном виде отчетность присылали 91,3% плательщиков, а в январе 2011 года - только 39%.

Всего за 7 месяцев текущего года через централизованную систему принято почти в 6 раз больше документов, чем в прошлом году.

По словам налоговиков, количество плательщиков, отчитывающихся через Интернет, будет и расти дальше, в том числе и плательщиков налога на прибыль. Этому в значительной степени способствует созданный в ГНСУ центр сертификации ключей, который бесплатно выдает плательщикам ключи электронной цифровой подписи.

Напомним, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу с 30 мая 2012 года. Центр предоставляет электронные ключи юридическим и физическим лицам бесплатно.

Центр сертификации электронных ключей в июле 2012 года выдал 26,4 тыс. ключей, что в 3,5 раза больше по сравнению с июнем, сообщили в Госналогслужбе.