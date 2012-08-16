Потребительские настроения украинцев ухудшились — исследование

В июле наблюдалось ухудшение потребительских настроений украинцев, а значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 81,1, что на 3 п.п. меньше, чем в июне.

Об этом говорится в данных исследования, проведенного GfK Украина.

“После двух месяцев улучшения, в июле потребительские настроения вернулись на уровень апреля. Хотя индекс текущего личного материального положения в июле достиг максимальной с июля 2010 года отметки в 84 пункта, уменьшение других составляющих индекса потребительских настроений вызвало ухудшение настроений в целом”, - говорится в исследовании.

В наибольшей степени вырос пессимизм относительно ближайших экономических перспектив - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года и индекс целесообразности делать большие закупки уменьшились на 6 и 7,5 пункта соответственно. Поскольку индекс ожидаемой динамики безработицы в июле не изменился и остается умеренным, индекс инфляционных ожиданий упал до наименьшей с июля 2011 года отметки в 182 пункта. Индекс девальвационных ожиданий, напротив, вырос до нового наивысшего с начала года уровня, а основным источником опасений украинцев является возможность именно финансового кризиса.

Ухудшение настроений в июле было характерно для респондентов младшей и средней возрастных групп, тогда как среди граждан в возрасте 46-59 лет они несколько возросли. Больше всего - на 10 пунктов - упал индекс потребительских настроений у граждан с доходом ниже среднего, а также у жителей Киева и Западной Украины.

«Преобладающая мысль о неизбежности девальвации и об угрозе финансового кризиса после выборов в октябре 2012 года ухудшают ожидания и сдерживают потребление граждан, ограничивая внутренний спрос. В сочетании с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках, это угрожает экономическому росту в Украине во второй половине 2012 года», - прокомментировали результаты аналитики GfK Ukraine.

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