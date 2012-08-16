Fitch подтвердило рейтинги России

Москва. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3», а рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

Как сообщили УНИАН в «Fitch Ratings», подтверждение рейтингов учитывает, с одной стороны, сильный государственный баланс, позицию России как внешнего нетто-кредитора и увеличение гибкости обменного курса и, с другой стороны, медленное продвижение в сторону укрепления бюджета и проведения структурных реформ на фоне волатильных цен на нефть и неопределенности глобальной экономической конъюнктуры.

Отмечается, что Россия по-прежнему имеет сильный государственный баланс для рейтинговой категории «BBB». Совокупный государственный долг находился на низком уровне 11% ВВП в 2011 г., при том что в государственных фондах благосостояния находится 112 млрд долл. (7% ВВП), обеспечивая бюджету финансовую гибкость и запас прочности на случай резкого падения цен на нефть. Что касается внешних позиций, чистые иностранные активы государства составили 467 млрд долл. в конце 2011 г. (25% ВВП). Это является наивысшим показателем в рейтинговой категории «BBB» в абсолютном выражении, чему способствует размер международных резервов России, пятых крупнейших в мире. Банковский сектор, являвшийся значительным источником внешнего стресса в 2008-2009 гг., также стал внешним нетто-кредитором.

Кроме этого, прогнозы роста реального ВВП на уровне 3,8% в 2012 г. и 3,5% в 2013 г. отражают мнение Fitch, что Россия значительно меньше подвержена внешним шокам относительно 2008-2009 гг., чему способствует более гибкий валютный курс, который сглаживает влияние на бюджет со стороны волатильных цен на нефть и уменьшает чистый отток капитала. В то же время, Россия не защищена от долгового кризиса еврозоны, который проявляется в волатильных ценах на нефть, снижении цен на активы, более слабом валютном курсе и ухудшении настроений инвесторов.

При этом отмечается, что сырьевая зависимость и связанная с этим подверженность колебаниям цен на нефть остаются ключевым негативным рейтинговым фактором для России, и признаков сокращения такой зависимости пока не наблюдается. Общие профициты бюджета и счета текущих операций маскируют структурные ненефтяные дефициты в размере 10-12% ВВП в 2011 г., что указывает на уязвимость России к резким негативным изменениям цен на сырьевые товары, наиболее ярким примером которой является высокая цена на нефть, необходимая для бездефицитного бюджета: около 118 долл. за барр.

Признавая тот факт, что недавние меры, направленные на укрепление налогово-бюджетной политики, представляют собой первый шаг в сторону ослабления взаимосвязи между ценами на нефть и расходами, Fitch указывает на то, что предполагается лишь постепенное сокращение ненефтяного дефицита до 8,5% ВВП к 2015 г. в сравнении с докризисным среднесрочным целевым показателем в 4,5% (который, по оценкам МВФ, соответствует концепции справедливого распределения ресурсов между поколениями). Агентство также отмечает, что пока неясно, как предвыборные обещания Президента страны Владимира Путина, которые, по независимым оценкам, кумулятивно составляют 6% ВВП в течение шести лет, будут согласовываться с общими бюджетными целевыми ориентирами.

Fitch считает, что в сравнении с другими странами БРИК Россия достаточно успешно справляется с ситуацией в условиях текущего кризиса в еврозоне. В то же время, перспективы возврата страны к докризисным темпам роста в 7% представляются отдаленными в отсутствие значительных структурных реформ, несмотря на предстоящее вступление в ВТО. Россия неблагоприятно смотрится на фоне стран с сопоставимыми рейтингами по индикаторам качества управления Всемирного банка, включая политическую стабильность, верховенство закона, контроль над коррупцией и эффективность государственного управления. Эти факторы проявляются в недостатках делового климата, повышенном событийном риске и продолжающемся чистом оттоке капитала.

Fitch отмечает, что, если не произойдет более значительного укрепления бюджета, в случае сильного и продолжительного падения цен на нефть может последовать ослабление государственных финансов и экономики, что может обусловить понижение рейтингов. И, наоборот, дальнейшие шаги по укреплению налогово-бюджетной политики, которые обеспечили бы значительное уменьшение ненефтяного дефицита, в сочетании с устойчивым снижением инфляции могли бы привести к повышению рейтингов. Позитивным рейтинговым фактором также стали бы крупные реформы, которые обеспечили бы улучшение делового климата, дальнейшее укрепление финансового сектора и заметный прогресс по повышению качества управления.