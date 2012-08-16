Позитивная динамика ПИИ обусловлена приватизацией и Евро-2012 - эксперты

Позитивная динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в текущем году в основном обусловлена приватизационными процессами в начале года, подготовкой инфраструктуры к Евро-2012, а также поддержкой иностранными собственниками своих активов в Украине.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

«За первое полугодие чистый приток ПИИ достиг 1,7 млрд долл. Основной рост ПИИ пришелся на первый квартал года, тогда как во втором инвестиции выросли лишь на 4,1%. По нашему мнению, позитивная динамика ПИИ в текущем году в основном обусловлена приватизационными процессами в начале года, подготовкой инфраструктуры к Евро-2012, а также поддержкой иностранными собственниками своих активов в Украине» - отмечают эксперты.

В обзоре указывается, что наибольший приток ПИИ во втором квартале наблюдался в пищевой промышленности и энергетическом секторе (0,7 млрд долл. и 0,6 млрд долл., соответственно), что, по мнению аналитиков, в основном обусловлено поддержкой существующих инвестиций.

При этом отмечается, что значительный объем инвестиций в финансовом секторе (0,12 млрд долл.) указывает на продолжение рекапитализации банков со стороны их иностранных собственников. Приток инвестиций в транспортный сектор за последний квартал (0,14 млрд долл.), отражает процесс подготовки инфраструктуры к Евро-2012.

В тоже время эксперты «ИНГ Банк Украина» считают, что во втором полугодии динамика ПИИ может значительно измениться.

«По итогам 2012 г. мы ожидаем снижение объема прямых иностранных инвестиций на 15%» - сообщили в банке.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 3,224 млн долл. США прямых инвестиций, что на 15,6% больше показателя за аналогичный период 2011 года (2,788 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.