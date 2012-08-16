Регулятивный капитал украинских банков составил 176,507 млрд грн

Регулятивный капитал украинских банков в январе-июле сократился на 1%, в т.ч. за июль — вырос на 1%, до 176,507 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

По данным НБУ, адекватность регулятивного капитала в целом по системе по состоянию на 1 августа 2012 года составляла 18,29%, что на 0,3% больше, чем на 1 июля т.г. и на 0,6% меньше, чем на 1 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа 2012 года банковскую лицензию имели 176 банков, один из которых имеет лицензию санационного банка.