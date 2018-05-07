Нацбанк "сел" на золотую жилу

Нацбанк "сел" на золотую жилу

08:55, 17 августа 2012
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Нацбанк не только золотодобытчик, но и активный скупщик драгметалла у населения. За первое полугодие текущего года ему удалось приобрести почти две тонны золота. Это больше, чем за весь прошлый год

До недавнего времени закупки Национальным банком золота у населения представляли собой мизерные объемы. К примеру, в 2010-ом они составили всего 4,5 кг. Но затем ситуация резко изменилась. По итогам 2011 года НБУ отрапортовал о приобретении уже одной тонны драгметалла, а в первом полугодии текущего года и вовсе поставил рекорд - 1,9 тонны.

Причин столь разительных перемен несколько. Во-первых, со второй половины прошлого года продажа золота главному банку страны не облагается налогами (добавим еще беспрецедентное право самостоятельно осваивать отечественные прииски). А во-вторых, к «золотой лихорадке» приобщился Кабинет министров. Он расширил возможности Нацбанка и Министерства финансов по скупке драгметаллов. Согласно постановлению правительства (№727), скупленные, невыкупленные из залога ювелирные и бытовые изделия из драгметаллов, драгоценные камни первого порядка, а также лом драгметаллов при их продаже, в первую очередь, предлагаются НБУ и Минфину. Проще говоря, золотишко из ломбардов идет в руки этих ведомств. Кстати, только за 2009-ый и первое полугодие 2010 года число ломбардов выросло на 30%. Но, судя по всему, запасы в виде драгметалла у соотечественников исчерпываются - в 2011 году эти учреждения увеличили прибыль на 33%, тогда как в 2010-ом прирост составил 55%. Но кредитный портфель ломбардов за прошлый год поднялся с 5,5 млрд гривен до 7,3 млрд (скорее всего, благодаря подорожанию драгметалла). Таким образом, НБУ в проигрыше не остался. 

Недоверие золоту, или Ситуация вынуждает

Золото всегда было самым беспроигрышным вложением в кризисные времена. Одиннадцать лет этот драгметалл растет в цене, причем только за прошлый год он набрал в стоимости 10%. В принципе, такой продолжительный этап подорожания является рекордом с 1920 года. И хотя цена золота во втором квартале текущего года упала на 4%, этот никак не отразилось на его привлекательности на фоне продолжающейся нестабильности валют и, соответственно, акций компаний (на сегодня тройская унция стоит приблизительно 1596,9 доллара). А раз так, то население Украины, которое постоянно держат в напряжении прогнозы экспертов по поводу неизбежной девальвации гривни, распада ЕС и дефолта США, с учетом заявлений власти о растущем благосостоянии граждан, должно сосредоточиться на покупке не доллара или евро, а золота. Но, судя по данным Национального банка о рекордной скупке драгметалла, в «золотое» будущее верят далеко не все соотечественники. 

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что причин продажи населением золота может быть несколько. «Во-первых, сдавать золото могут те, кто не уверен в динамике драгоценного металла. Действительно, котировки золота с августа 2011 года перестали активно расти, поэтому многих удовлетворяет текущая цена, и они готовы продать драгметалл.

Во-вторых, причиной для продаж золота могут являться размышления населения относительно будущего еврозоны и мировой экономики в целом. Население видит, что на фоне этих проблем золото не дорожает. Долговой кризис в еврозоне, вероятно, не достиг своего дна, а экономики других стран замедляются. Поэтому драгметалл может снижаться в цене.

И, в-третьих, население может продавать золото с целью вложения своих средств в другие активы, в частности, в банковские депозиты в гривне или в долларах США, которые более доходны или сопоставимы с вложениями в золото», - отмечает эксперт.

Но, похоже, есть еще одна веская причина обращения украинцев в ломбарды - денег в кошельках соотечественников становится никак не больше, несмотря на популистские меры власти. Так, задолженность по выплате заработной платы уже не первый год стоит на уровне 1 млрд грн (в июне - 962 млн грн). И это только по официальной статистике. Правда, нельзя не вспомнить, что долг, опять же по данным Госстата, каждый месяц снижается на 2-4%. Но от этого никому, как говорится, ни тепло, ни холодно. К тому же, при "зарплатных" проверках бизнеса выявлены нарушения в 89% случаях. Так как же, спрашивается, не воспользоваться услугами «ростовщика», если в кармане пусто, а кредиты со своими заоблачными ставками недоступны. 

Что касается активизации Нацбанка в «золотом деле», то, по словам Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, причиной тому является и раскрученная информация, что Китай, который обладает самыми большими резервами в мире, собирается скупать драгметалл.

«Если информация подтвердиться, то цены на золото на мировом рынке существенно вырастут. И поэтому для формирования золотовалютных резервов выгодно иметь золото в большом количестве. А последние изменения, касающиеся выкупа золотого лома НБУ и Минфином, фактически делают эти структуры монополистами в данной сфере. В результате, доля золота в резервах регулятора будет только расти. Причем НБУ при желании может без проблем продать золото на Лондонской бирже и пополнить свои закрома любой зарубежной валютой. Если сравнить с другими странами, то доля драгметалла в резервах регулятора очень маленькая - всего 5-6%. Было бы разумно ее увеличить хотя бы до 20%, что обеспечило бы стабильность курса гривни на длительное время. А в ломбарды люди несут золото, не имея возможности занять деньги, которых крайне не хватает, в других местах, в том числе в банках»», - пояснил эксперт.

По данным Всемирного золотого совета, лидером по объему драгметалла в резервах продолжают оставаться США – более 8 тысяч тонн, за ними следуют Германия и Франция - 3,4 тыс. и 3,2 тыс. тонн, соответственно. В резервах России  золото составляет порядка 3% - свыше 900 тонн. А вот Китай, который на данный момент и поднял "золотую" шумиху, имеет в наличие чуть более 1000 тонн. Экономика КНР все никак не может стать на ноги, осознавая неустойчивость иностранных валют, Китай сконцентрировался на золоте. А имея в своих активах триллионные запасы этих самых инвалют, скупка им драгметалла сулит немалый переполох на рынке. Видимо, такая ситуация и сподвигла Нацбанк к «золотому» рывку. Кстати, скупка золота у населения дает возможность регулятору активизировать производство и реализацию инвестиционных монет.

НБУ с начала выпуска (конец 2011 года) реализовал их почти 10 тыс. штук на 27,65 млн грн. В планы регулятора входит расширение каналов их продажи и смягчение ценообразования.

***Нацбанк начал выпуск инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью предоставления населению альтернативы свободно конвертируемой валюте как средству накопления. По оценкам НБУ, на сегодня объем наличной валюты у граждан Украины оценивается в 50-70 млрд долл., а ежегодная потребность в золоте для выпуска инвестиционных монет для физических лиц составит 3-5 тонн в год.

Как итог – для пополнения золотовалютных резервов правящая команда выработала свою политику, которая, остается надеяться, даст положительные результаты. Лишь бы не получилось "как всегда".

Нана Черная (УНИАН)

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