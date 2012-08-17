Янукович уволил Лутака с должности зампреда Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг
08:59, 17 августа 2012Финансы
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 475/2012 освободил Николая Лутака с должности заместителя председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что М.Лутак уволен с должности согласно пункту 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
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