Межбанк открылся ростом котировок - 8,0990/8,1050 грн/долл., 10,0130/10,0220 грн/евро
11:21, 17 августа 2012Финансы
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В пятницу, 17 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0990/8,1050 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2540/0,2544, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0130/10,0220.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2365/1,2367 (четверг — 1,2268/1,2270).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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