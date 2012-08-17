Межбанк открылся ростом котировок - 8,0990/8,1050 грн/долл., 10,0130/10,0220 грн/евро

В пятницу, 17 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0990/8,1050 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2540/0,2544, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0130/10,0220.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2365/1,2367 (четверг — 1,2268/1,2270).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.