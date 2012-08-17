Кабмин в ближайшие дни утвердит нацпроект зимней Олимпиады-2022

Кабинет министров в ближайшие дни утвердит Национальный проект зимней Олимпиады 2022 года.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив в рамках презентации технико-экономического обоснования Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022», сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта.

«Национальный проект «Олимпийская надежда - 2022» нуждается в срочном утверждении правительством страны. Принятие ТЭО является ключевым этапом успеха Украины при подаче заявки на проведение Олимпиады в 2012 году», - отметил В.Каськив.

Также, по его словам, это решение позволит реализовать достигнутые договоренности с инвесторами относительно финансирования горнолыжных курортов и обеспечить выполнение «Национального плана действий», утвержденного Президентом Украины в 2012 году. «Времени для реализации этих заданий осталось критически мало», - подчеркнул В.Каськив.

«Ключевым заданием Национального проекта «Олимпийская надежда – 2022» является создание новой индустрии зимнего туризма в Карпатах, что призвано обеспечить экономическое развитие западного региона Украины», – добавил он.

По его словам, согласно анализу Госинвестпроекта, реализация Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» повысит валовой региональный продукт на 5% во Львовской области и на 3% - в Закарпатье. Это позволит, считает В.Каськив, вернуть в Украину тысячи трудовых эмигрантов и создать десятки тысяч рабочих мест.

Как сообщалось, в сентябре 2010 года Президент Украины своим указом инициировал процесс реализации Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» и изменений к законодательству. Оргкомитет по подаче заявки Украины на проведение зимней Олимпиады 2022 года был создан в декабре 2010 года. Его возглавил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников.

Разработчик технико-экономического обоснования Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» компания «PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GMBH» (Германия). Компания занимает ведущее место на рынке проектирования подготовки и проведения Олимпийских игр. В частности, опыт компании включает подготовку Олимпийских игр в Баку - 2016 года, в Мюнхене - 2018 года, и Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

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