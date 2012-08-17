Потребительские настроения украинцев могут продолжить ухудшаться - эксперт

Потребительские настроения украинцев могут продолжить ухудшаться на фоне приближения осенних парламентских выборов, а также роста девальвационных настроений, считает Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

«Замедление мировой и украинской экономики на фоне долгового кризиса в еврозоне может оказать негативное влияние на потребительские настроения в Украине. На этом фоне растут опасения по поводу стабильности гривны, снижаются объемы потребительского кредитования, а также замедляются темпы роста номинальных доходов населения. Это вместе с приближающимися парламентскими выборами может продолжить ухудшать потребительские настроения в стране», – отмечает М.Сальникова.

***Индекс потребительских настроений в июле, согласно исследованию, проведенному компанией GfK Ukraine, понизился на 3 пункта до 81,1 пункта. Давление на данный показатель оказали все его составляющие, кроме инфляционных ожиданий населения и подиндекса оценки текущего материального положения.