НБУ ужесточил условия покупки валюты по внешнеторговым договорам

Национальный банк Украины (НБУ), своим постановлением №281 от 10 августа т.г., ужесточает условия покупки валюты по внешнеторговым договорам.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке и условия торговли иностранной валютой.

В частности, вводится норма, согласно которой «клиенты-резиденты (юридические и физические лица - субъекты предпринимательской деятельности) имеют право покупать, обменивать иностранную валюту через одного субъекта рынка по каждому внешнеэкономическому договору с нерезидентом для расчетов по торговым операциям».

Кроме того, валюту можно будет покупать при наличии в реестрах таможенных деклараций информации о ввозе и выпуске в свободный оборот на территории Украины товаров или в случае предъявления этого документа.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины вводит определенные ограничения с целью снижения спроса на иностранную свободно конвертируемую валюту. Так, с 23 сентября 2011 года регулятор обязал банки осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом, при продаже физлицу валюты банки должны копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня. Впоследствии НБУ, на время чемпионата Евро-2012, отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.