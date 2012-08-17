Торги на межбанке в пятницу закрылись котировками 8,0995/8,1040 грн/долл.

В пятницу, 17 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0990/8,1050, к 12:00 сузился спрэд 8,1000/8,1030. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0995/8,1040 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2540/44, к 12:00 цены понизились до 0,2539/43. К закрытию цены установились на уровне 0,2537/41. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,9105 (-0,0070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2340/1,2380. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0130/10,0220, к 12:00 цены ушли вверх 10,0170/10,0245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,0065/10,0160.