Количество плательщиков НДС с начала года выросло на 54% - ГНСУ
17:20, 17 августа 2012Финансы
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Количество плательщиков НДС с начала года выросло на 54%, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).
В частности, в июле количество плательщиков НДС выросло на треть.
В целом количество плательщиков НДС в 2012 году превысило 16,2 тыс. против 10,6 тыс. за аналогичный период в 2011 году.
По мнению налоговиков, данная динамика является результатом упрощения процедуры регистрации плательщиков НДС.
Напомним, в начале года сроки регистрации были сокращены до 5 рабочих дней, а ограничение для добровольной регистрации плательщиком НДС отменены.
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