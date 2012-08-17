Товарооборот Беларуси со странами ЕС в первом полугодии вырос в 1,4 раза

Минск. Товарооборот Беларуси со странами ЕС в январе-июне 2012 года увеличился в 1,4 раза и составил 15 млрд 651,6 млн долл.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«Экспорт увеличился в 1,6 раза - до 11 млрд 554,1 млн долл., импорт снизился на 0,2% - до 4 млрд 97,5 тыс долл. Положительное сальдо составило 7 млрд 456,6 млн долл.», - говорится в сообщении Белстата.

Основными торговыми партнерами Беларуси в первой половине 2012 года были: Россия – 46,3% общего объема товарооборота, Нидерланды - 11,6%, Украина –7,5%, Латвия – 5,4%, Германия – 4,1%, Китай – 2,5%, Польша – 2,3%, Италия и Литва – по 1,7%, Бразилия – 1,2%.

«Из общего объема белорусского экспорта на долю России приходилось 30,6%, других стран СНГ – 13,9%, стран ЕС – 45,6%, остальных стран – 9,9%. Импорт из России составил 63,3% общего объема импорта, других стран СНГ – 4,8%, стран ЕС – 17,6%, остальных стран – 14,3%», - отметили в Белстате.

По данным Белстата, объем экспорта в Украину достиг 2 млрд 652,1 млн долл. – в 1,65 раза больше аналогичного периода прошлого года, импорта из Украины в Беларусь – 977,3 млн (на 2,3% больше).

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