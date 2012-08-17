Бюджет Киева в первом полугодии не выполнен на 30%

Невыполнение бюджета Киева за первое полугодие этого года составило 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов сегодня в интервью журналистам.

По его словам, среди главных причин существующей ситуации - проблемы с приватизацией коммунального имущества и земли, низкая арендная плата за пользование землей.

“У нас есть невыполнения бюджета, которые касаются формирования бюджета развития. То есть это те доходы, которые мы получаем от арендной платы за землю, а также от приватизации земли или объектов коммунальной формы собственности. По результатам первого полугодия, я точно не помню, но у нас есть отставание минимум на 30%", - сказал А.Попов.

Он связывает невыполнение, в частности, с отсутствием законодательной базы, которая нормирует арендную плату: “Мы ожидали, что будут изменения в нормативной базе - и просили об этом правительство - относительно того, чтобы увеличить размер арендной платы для предпринимателей, которые платят сегодня не 3%, а 1%, и не хотят или намеренно уклоняются от уплаты арендной платы, не подписывая договора аренды. Действительно, нужно было изменить нормативную базу”.

Что же касается поступлений от приватизации, то А.Попов отметил, что соответствующее законодательство, которое позволяет городу проводить приватизацию земель через аукционы, то есть на конкурентных принципах, уже очень хорошо для города в плане последующих поступлений.

“Я думаю, что мы сможем реально получать не меньше миллиарда гривень в год от такой политики. Мы уже можем и готовы к этому. Подготовлены земельные участки, которые могут привлечь инвесторов. А приватизация объектов коммунальной собственности – мы в определенном объеме сдерживаем этот процесс, потому что хотелось бы, чтобы ситуация экономическая и рыночная была лучше, чем она сегодня есть, чтобы наши активы дороже продать”, - объяснил председатель КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве будет построено 10% жилья для очередников за бюджетные средства - Генплан