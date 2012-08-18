Луганскому бюджету строительство бассейна для олимпийцев обойдется в 25 млн грн

Луганский областной совет одобрил проектно-сметную документацию строительства 50-метрового открытого бассейна для областного центра олимпийской подготовки спортсменов «Олимп-спорт» в Луганске.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 17 августа на сессии областного совета.

По словам председателя облсовета Валерия Голенко, строительство бассейна обойдется областному бюджету в 25 млн грн и начнется в 2013 году.

«Бассейн будет работать не только для спортсменов, но и для всех луганчан в летнее время», - сказал В.Голенко.