Цена платины достигла максимума за шесть недель

На торгах в пятницу, 17 августа, цены на платину достигли максимума за шесть недель на фоне сообщений из ЮАР.

Так, стоимость контрактов на немедленную поставку платины выросла на 1,4%, до 1460,99 долл. за унцию на торгах в Лондоне – максимум с 6 июля. Всего за неделю платина прибавила в цене 3,8%. Стоимость октябрьских фьючерсов на поставку платины увеличилась на 1,2% и составила 1453 долл. на бирже в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

В прошлую пятницу компании Lonmin пришлось приостановить работу на руднике Марикана в ЮАР из-за беспорядков, вспыхнувших между официальным шахтерским профсоюзом и неофициальным объединением шахтеров. В результате погибли около десяти горняков, а Lonmin пригрозила уволить 3 тысячи сотрудников рудника. После этого несколько тысяч шахтеров вооружились мачете, палками и ружьями и заблокировали работу шахты. Накануне вечером полиция начала разгонять протестующих и открыла огонь по горнякам. По последним данным, погибли около 40 человек, ранения получили порядка ста.