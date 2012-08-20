Экономика Германии уже ощущает последствия кризиса в еврозоне

Экономика Германии начинает ощущать последствия кризиса в еврозоне. Как говорится в обнародованном в понедельник, 20 августа, докладе Министерства финансов ФРГ, основной причиной является снижение спроса на немецкую продукцию в странах еврозоны. После небольшого роста во втором квартале эксперты ожидают в ближайшие месяцы "спокойного развития конъюнктуры" и некоторого снижения динамики экспортных отраслей, пишет DW.

Ситуацию на рынке труда пока можно считать благоприятной, однако появляются признаки стагнации. Согласно опросам, настроение предпринимателей в последнее время ухудшилось. Это может привести к сокращению числа создаваемых новых рабочих мест. В то же время спрос на рабочую силу пока остается на достаточно высоком уровне. В качестве положительного аспекта эксперты ссылаются на весьма высокий уровень покупательской активности.

Между тем, газета Bild сообщает о существенном сокращении расходных статей госбюджета Германии в 2013 году. Расходы составят 302,2 миллиарда евро - на 10,5 миллиарда меньше, чем в текущем году. Как и прежде, больше всего средств будет выделено социальным сферам и на финансирование программ занятости - более 118 миллиардов евро. По данным издания, минфин также запланировал на 2013 год прирост госзадолженности на уровне 18,8 миллиарда евро.