На текущей неделе поводов для уверенного роста пары EUR/USD нет - эксперт

На текущей неделе, 20-24 августа, пара EUR/USD, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может преодолеть сопротивление 1,2435, в случае, если доллар окажется под давлением из-за растущего аппетита к риску, но поводов для ее уверенного роста нет.

Как отмечают аналитики, британский фунт упрочил свои позиции после того, как макроэкономическая статистика из Великобритании стала более оптимистичной, а представители Банка Англии выражают гораздо больше уверенности относительно ближайшего будущего. Тем не менее, стерлинг продолжит коррелировать с евро против доллара.

Японская иена в отсутствие важных новостей может продолжить свое движение в сторону уровня 80,05. Однако, она уже несколько перепродана в краткосрочной перспективе и может нуждаться в нескольких днях коррекции.

Основным событием текущей недели, способным оказать влияние на позиции американского доллара, станет публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Однако, в свете улучшающейся в последнее время макроэкономической статистики, значимость этого события несколько спадает. Регулятор вряд ли в ближайшее время начнет третий раунд QE. Определенное влияние на фондовый рынок США может оказать отчет по заказам на товары длительного пользования, а это, в свою очередь, может двинуть вверх доллар.

Важным событием для евро также станет публикация данных по Индексу менеджеров по закупкам в Германии от Markit. Экономика еврозоны продолжает погружаться в рецессию, а будущее евро по-прежнему туманно. Соответственно, ожидать оптимистичных данных не стоит, что и может оказать понижающее давление на евро.