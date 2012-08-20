НБУ поясняет правила реструктуризации валютного потребкредита

Увеличение суммы валютного потребительского кредита, выданного физическому лицу, запрещено действующим законодательством (Закон №3795-VI).

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины (НБУ) коммерческим банкам.

“Отдельно отмечаем, что после 16 октября 2011года (день вступления в силу Закона №3795-VI - УНИАН) проведение банком реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте возможно лишь при условии, если при этом не будет происходить дополнительное кредитование в иностранной валюте”, - говорится в документе.

Регулятор также указывает, что предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте после 16 октября 2011 года, в том числе в форме траншей по кредитной линии, кредита овердрафт и т.п., является нарушением требований законодательства Украины.

Установленный Законом запрет на предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте распространяется, в частности, на кредитные операции по договорам о возобновляемой кредитной линии, которые были заключены до 16 октября 2011 г.

Как сообщал УНИАН, предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины запрещено в соответствии с Законом Украины от 22 сентября 2011 г. N 3795-VI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг", которым внесены соответствующие изменения в статью 11 Закона Украины "О защите прав потребителей". Норма о запрете вступила в силу с 16 октября 2011 года.