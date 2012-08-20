Обесценивание евро стало одной из причин повышенного спроса на инвалюту - НБУ

Обесценивание евро стало одной из причин повышенного спроса на инвалюту и снижения гривневой ликвидности на межбанке, считают в Национальном банке Украины (НБУ).

“В частности, обесценивание евро относительно доллара на мировых рынках привело к повышению спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке Украины, где традиционно доминирует доллар США. Отток гривны на валютный рынок сопровождается уменьшением ее предложения на межбанковском рынке, что не может не влиять на процентные ставки”, - говорится в обнародованном на сайте регулятора пресс-релизе по итогам совещания по монетарным вопросам при участии председателя Нацбанка Сергея Арбузова, его заместителей и руководителей структурных подразделений НБУ.

Согласно предоставленной информации, с целью стабилизации рыночных ожиданий Нацбанк с мая текущего года возобновил интервенции по продаже иностранной валюты. Также с целью противодействия росту ставок на межбанковском кредитном рынке регулятор в июне-июле увеличил объемы поддержки ликвидности.

В свою очередь С.Арбузов отметил, что банки имеют достаточно средств в иностранной валюте для того, чтобы при необходимости их конвертировать и самостоятельно поддержать гривневую ликвидность. Если же необходимость поддержки ликвидности банков будет возникать вследствие активизации их кредитной деятельности, то Национальный банк Украины будет рассматривать вопрос о расширении объемов такой поддержки.

По данным НБУ, резкое увеличение ставок на межбанковском кредитном рынке произошел в конце мая т.г. За четыре последних дня месяца средневзвешенная ставка увеличилась с 6,7% до 17,9%, ставка овернайт — с 6,6% до 17%. На протяжении всего этого времени сохраняются высокие ставки, преимущественно выше 10% и по состоянию на 17 августа средневзвешенная ставка составила 19,6%, ставка овернайт — 17,9%.

Ранее НБУ объяснял увеличение спроса на наличную валюту в летние месяцы тем, что люди ее покупают для отдыха за рубежом.