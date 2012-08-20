Котировки на межбанке к 12.00 - 8,1020/8,1045 грн/долл., 10,0070/10,0145 грн/евро

В понедельник, 20 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0990/8,1040, к 12:00 цены поднялись 8,1020/8,1045 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2529/0,2533, к 12:00 цены понизились 0,2528/32. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 32,0255 (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3274/76, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0090/10,0165, к 12:00 цены ушли вниз 10,0070/10,0145.