НБУ не исключает роста инфляции в последующие месяцы

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают роста показателя инфляции в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора пресс-релизе по итогам совещания по монетарным вопросам при участии председателя Нацбанка Сергея Арбузова, его заместителей и руководителей структурных подразделений НБУ.

“Участники совещания не исключили некоторого повышения темпов инфляции в последующие месяцы, что может быть связано с сезонными факторами и возможным ускорением роста цен на мировых рынках продовольственных товаров. Также на показатели инфляции в годовом измерении будет влиять низкая база сравнения прошлого года. При этом, возможный рост инфляции под влиянием вышеупомянутых факторов будет достаточно умеренным”, - говорится в пресс-релизе.

В Нацбанке считают, что показатели потребительской инфляции в Украине на сегодня являются близкими к оптимальным.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в июле 2012 года против июня составила 0%, с начала года (июль 2012 года к декабрю 2011 года) — 0,4%.

В июле 2012 года показатель базовой инфляции против июля 2011 года составил 3,1%, в январе-июле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,8%.