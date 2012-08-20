Эксперт не исключает дружественного размещения на аукционе по продаже ОВГЗ 21 августа

Не исключено, что на аукционе про продаже облигаций внутреннего государственного займа 21 августа Министерство финансов проведет «дружественное размещение» госбумаг в виду отсутствия рыночного спроса, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Он напомнил, что на аукционе во вторник, 21 августа, правительство предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения пять и семь лет.

«Трудно подобрать слова, которые помогли бы сделать комментарий об очередном августовском размещении не похожим на предыдущий. На грядущем аукционе рыночного спроса все так же не может быть. Впрочем, он сейчас фактически отсутствует и на вторичном рынке, - отмечает С.Фурса. - Не исключено, что Минфин проведет дружественное размещение какой-нибудь из облигаций, но предсказать данный факт наверняка невозможно».

Как сообщал УНИАН, на аукционе Минфина по продаже ОВГЗ во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На аукционе 7 августа Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.