Прибыль банковской системы Украины в январе-июле составила 2,2 млрд грн

Прибыль банковской системы в январе-июле 2012 года составила 2,2 млрд грн по сравнению с 4 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 6,3% - до 85,247 млрд грн, в том числе процентный доход составил 67,262 млрд грн, комиссионный доход — 11,783 млрд грн.

Расходы сократились на 1,4% и составили 83 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 37,520 млрд грн, общие административные расходы - 20,571 млрд грн, отчисления в резервы — 14,180 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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