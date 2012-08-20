Торги по доллару на межбанке в понедельник закрылись ростом котировок

В понедельник, 20 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0990/8,1040, к 12:00 цены поднялись до 8,1020/8,1045. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1040/8,1080 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2529/0,2533, к 12:00 цены понизились до 0,2528/0,2532. К закрытию цены достигли уровня 0,2527/0,2529. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0747 (+0,1642).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2364/1,2366, а к 15:00 упали до 1,2304/1,2306.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0090/10,0165, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0070/10,0145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 9,9700/9,9790.