Потребительские настроения украинцев: чем ниже доходы, тем выше пессимизм

Потребительские настроения украинцев ухудшаются. В июле индекс упал на 3 п.п., по сравнению с июнем. Особенно тенденция проявляется среди граждан с доходом ниже среднего, а также у жителей Киева и Западной Украины.

«Преобладающая мысль о неизбежности девальвации и об угрозе финансового кризиса после выборов в октябре 2012 года ухудшают ожидания и сдерживают потребление граждан, ограничивая внутренний спрос. В сочетании с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках, это угрожает экономическому росту в Украине во второй половине 2012 года», - таков вывод аналитиков GfK Ukraine.

Согласно исследованию компании, больше всего вырос пессимизм в отношении ближайших экономических перспектив - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года и индекс целесообразности делать большие закупки сократились на 6 и 7,5 пункта, соответственно. При этом индекс инфляционных ожиданий упал до наименьшей с июля 2011 года отметки - 182 пункта. Индекс девальвационных ожиданий, напротив, вырос до нового наивысшего с начала года уровня, а основным источником опасений украинцев является вероятность финансового кризиса.

Настрой украинцев не лишен логики - ситуация на мировых площадках не может не отразиться на нашей стране. Затянувшийся глобальный кризис, загнавший ЕС в рецессию и демонстрирующий в течение продолжительного времени снижение стоимости нефти и другого сырья, а также колебание курсов национальных валют и фондовых рынков, негативно влияет на банковские системы. В том числе третьих стран, к которым относится Украина. Уже прочувствовала на себе застой в ЕС отечественная промышленность, которая демонстрирует спад производства (в июле т.г. против июля прошлого года - 0,9%).

Как отмечает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, «налицо стагнация в отрасли. Промышленность страдает от замедления развивающихся экономик и рецессии в еврозоне». По его мнению, «у правительства отсутствует возможность для существенного фискального стимулирования внутреннего спроса, и монетарная политика и регуляторная политика не способствуют росту внутреннего спроса на продукцию, которая в основном экспортируется».

Международное рейтинговое агентство S&P оценивает прямой риск распространения проблем еврозоны на банковские системы Российской Федерации и большинства других стран СНГ как умеренный, но «исключение составляет лишь Украина, банковский сектор которой в наибольшей степени подвержен влиянию сокращения инвестиций из стран еврозоны».

То есть, Украина находится в «подвешенном состоянии». А раз так, то потребительские настроения украинцев могут продолжить ухудшаться на фоне приближения осенних парламентских выборов, а также роста девальвационных настроений, отмечает Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

«Замедление мировой и украинской экономики на фоне долгового кризиса в еврозоне может оказать негативное влияние на потребительские настроения в Украине. На этом фоне растут опасения по поводу стабильности гривны, снижаются объемы потребительского кредитования, а также замедляются темпы роста номинальных доходов населения. Это вместе с приближающимися парламентскими выборами может продолжить ухудшать потребительские настроения в стране», – считает эксперт.

Усугубляет ситуацию и последнее заявление Нацбанка. Регулятор не исключает повышения темпов инфляции в ближайшие месяцы, что может быть связано с сезонными факторами и возможным ускорением роста цен на мировых рынках продовольственных товаров. Между тем, как подчеркивает НБУ, возможный рост инфляции «будет достаточно умеренным”. В Нацбанке считают, что показатели потребительской инфляции в Украине на сегодня являются близкими к оптимальным.

Стоит отметить, что эксперты прогнозировали ускорение инфляции, начиная с августа.

***В Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%. Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%. Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в июле 2012 года против июня составила 0%, с начала года (июль 2012 года к декабрю 2011 года) — 0,4%. В июле 2012 года показатель базовой инфляции против июля 2011 года составил 3,1%, в январе-июле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,8%.

По словам политолога Александра Палия, в украинской промышленности уже 5 месяцев продолжается рецессия, «но общество этого осознать не может, так как в телевизоре изобилует сплошное улучшение. Последние данные Госкомстата о том, что в июле 2012 года падение промпроизводства «лучше», чем в июне, потому что снизилось до минус 0,9% к июлю 2011 года с минус 1,4% в июне, «звучат как изысканное издевательство над обещаниями улучшения жизни». Как отметил Палий, падение в промышленности продолжается с марта, когда оно впервые в этом году в годовом исчислении составило минус 1,1%. «По итогам первого полугодия рост промышленного производства достиг плюс 0,4%, что является мизером для Украины и явным признаком рецессии». Падение на внешних рынках спроса на продукцию базовых отраслей украинской экономики, прежде всего металлургии, по его мнению, осветило «рахитическую колониальную структуру экономики».

Для пущей яркости нелицеприятной картинки состояния дел в Украине остается добавить прогноз Международного валютного фонда. Он предупредил о серьезных последствиях углубляющегося кризиса в еврозоне для мировой экономики, причем проблемы финансового рынка еврозоны, в первую очередь, ударят по странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. То есть, и по Украине. Но особо волноваться не стоит, премьер-министр Николай Азаров, уверяет, что правительство не допустит роста цен на продукты питания. Чему будет способствовать и довольно высокий урожай зерна, несмотря на засуху. Он хотя и прогнозируется ниже, чем в прошлом году, но на 10% выше по сравнению со средним значением за последние 10 лет. Плюс рекордные переходные остатки зерна. Но нельзя снимать со счетов, что остается открытым ряд вопросов, которые имеют прямое отношение к стабилизации ситуации в Украине – цена газа и возобновление сотрудничества с МВФ. Без решения этих проблем говорить положительно в отношении будущего Украины невозможно.

Елена Быстрицкая (УНИАН)