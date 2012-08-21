Межбанк открылся ростом котировок - 8,1040/8,1095 грн/долл., 10,0230/10,0315 грн/евро
11:01, 21 августа 2012Финансы
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Во вторник, 21 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1040/8,1095 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2536/40, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0230/10,0315. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,2363/65 (понедельник — 1,2364/66).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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