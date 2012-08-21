Средний курс гривни 20 августа составил 8,0955 грн/долл. Объем торгов - 738,7 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 20 августа, снизился до 8,0955 грн/долл. по сравнению с 8,0877 за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 738,7 млн долл. (в эквиваленте), что на 179 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 515,3 млн долл.

Как сообщалось, в понедельник, 20 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0990/8,1040, к 12:00 цены поднялись до 8,1020/8,1045. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1040/8,1080 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2529/0,2533, к 12:00 цены понизились до 0,2528/0,2532. К закрытию цены достигли уровня 0,2527/0,2529. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0747 (+0,1642).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2364/1,2366, а к 15:00 упали до 1,2304/1,2306.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0090/10,0165, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0070/10,0145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 9,9700/9,9790.