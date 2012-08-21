Работники харьковского завода им. Шевченко требуют выплаты 35 млн грн долга по зарплате

В Харькове перед государственным предприятием «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Шевченко» утром прошла акция протеста с требованием выплаты задолженности по заработной плате на предприятии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции, председатель общественной организации «Трудовая Харьковщина» Павел Тищенко.

По его словам, в акции протеста, которая проходит перед проходной предприятия на улице Октябрьской Революции, принимают участие активисты ОО «Трудовая Харьковщина» и рабочие завода – в разное время до 200 чел. Люди держат транспаранты с надписями: «35 млн грн долга, 7 месяцев без зарплаты – это геноцид», «Добкин – выполни свои обещания перед заводом Шевченко», «Янукович, Азаров, почему нам не дают возможность заработать? Кто хочет нашей смерти?», «Янукович, Азаров, Добкин, рабов в Древнем Риме кормили и давали кров. То же делали фашисты в концлагерях. Нас лишают даже этого», «Нет уничтожению государственного предприятия «Завод им. Шевченко», «Государственному предприятию - государственные заказы».

П.Тищенко отметил, что участники акции протеста требовали выплаты задолженности по зарплате, а также обеспечения предприятия стабильными заказами.

Он также отметил, что к участникам акции протеста вышли руководители цехов, которые предупредили рабочих об ответственности за отсутствие на рабочем месте, в результате чего большинство участников протеста разошлись.

П.Тищенко также подчеркнул, что участники акции протеста требовали встречи с главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом Добкиным и руководителем Государственного концерна «Укроборонпром» Сергеем Громовым. «К сожалению, нас проигнорировало руководство области, завода, «Укроборонпрома», - сказал П.Тищенко.

Он также отметил, что рабочие предприятия планируют провести акцию протеста с аналогичными требованиями 24 августа на площади Свободы перед Харьковской облгосадминистрацией.

В комментарии корреспонденту УНИАН главный инженер ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т. Шевченко» Василий Лунин сказал, что в акции протеста принимали участие около 30 чел., не считая рабочих, которые в это время проходили на предприятие. «Ни одного работника завода, который реально принимал участие в акции, я там не видел. Я их всех знаю», - отметил он.

В.Лунин также подчеркнул, что вчера и сегодня рабочим завода в полном объеме выплачивается заработная плата за июль 2012 года. По его словам, на предприятии остается только задолженность по заработной плате за прошлые годы – около 30 млн грн.

Главный инженер отметил, что погасить ее будет можно только тогда, когда предприятие оптимизирует организационную структуру и реализует незадействованное в производстве имущество. В.Лунин подчеркнул, что руководство завода сотрудничает с Харьковской облгосадминистрацией и ГК «Укроборонпром» и прилагает все усилия для стабилизации экономической ситуации на заводе.

«У нас есть план действий. Мы активно сотрудничаем с обладминистрацией и «Укроборонпромом». Мы знаем, что нам делать», - сказал он.